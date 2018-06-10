Нежелание пропускать перестраивавшегося водителя обернулось для жителя Симферополя нокаутом. Камера регистратора запечатлела дорожный конфликт, произошедший около шести часов вечера 8 июня на улице Бела Куна.

Нежелание пропускать перестраивавшегося водителя обернулось для жителя Симферополя нокаутом. Камера регистратора запечатлела дорожный конфликт, произошедший около шести часов вечера 8 июня на улице Бела Куна.Судя по кадрам, владелец ВАЗа нелестно отозвался о манере вождения водителя Peugeot, который вклинился у него перед носом. Последний тут же остановил автомобиль и отправился выяснять отношения. Первый удар пришелся по двери "Лады", а вторым он отправил оппонента на асфальт.На помощь потерявшему сознание мужчине пришли другие автовладельцы, они же остановили водителя Peugeot, который намеревался уехать с места. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.