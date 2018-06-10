Действующий чемпион Англии Манчестер Сити близок к тому, чтобы подписать контракт с полузащитником Лестера и сборной Алжира Риядом Марезом. Горожане готовы заплатить за переход футболиста 100 миллионов долларов.

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" близок к тому, чтобы подписать контракт с полузащитником "Лестера" и сборной Алжира Риядом Марезом. "Горожане" готовы заплатить за переход футболиста 100 миллионов долларов.Стороны практически урегулировали все детали готовящегося соглашения, поэтому трансфер алжирца состоится с большой долей вероятности, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror. Для окончательного подписания контракта клубам осталось прийти к соглашению о выплатах комиссионных агентам.Напомним, что Марез мог стать игроком "Сити" еще в зимнее траснферное окно, однако "Лестер" готов был продать игрока не менее, чем за 95 миллионов евро. Эта сумма не устроила манчестерцев и сделка была сорвана. Алжирец был огорчен тем, как с ним поступили боссы "лис", в результате чего стал бойкотировать тренировки клуба.