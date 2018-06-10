В японском городе Сибукава автомобиль, которым управлял 55-летний мужчина, врезался в здание супермаркета. В результате ДТП пострадали 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Японии автомобиль протаранил супермаркет.Инцидент произошел в городе Сибукава префектуры Гумма. За рулем автомобиля находился 55-летний мужчина. Он влетел через стеклянную витрину в торговый зал. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, в результате ДТП пострадали 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.Полиция выясняет причины аварии. По данным ТАСС, водитель не пострадал. Он был арестован на месте происшествия.