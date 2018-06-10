Восемь человек получили ранения, двое из них - тяжелые, в результате взрыва в ночном клубе в украинских Сумах. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника в момент броска гранаты.

Восемь человек получили ранения, двое из них — тяжелые, в результате взрыва в ночном клубе в украинских Сумах. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника в момент броска гранаты.На кадрах видно, как около шести часов утра 10 июня молодой человек с закрытым балаклавой лицом на глазах охранника вырывает на входе в клуб "Луна" чеку и бросает гранату внутрь помещения, где находились несколько десятков посетителей.Нападавший бросился вниз по лестнице, но далеко уйти ему не удалось — полицейские задержали его недалеко от ночного заведения. Им пришлось применить силу, поскольку молодой человек угрожал им ножом.В результате взрыва восемь человек были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. О мотивах злоумышленника стражи порядка ничего не сообщают.