В украинском городе Сумы мужчина зашел в ночной клуб и бросил гранату. В результате пострадали 8 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

В ночном клубе в украинском городе Сумы произошел взрыв гранаты.По данным ТАСС, молодой человек в балаклаве вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого он попытался убежать, но был задержан охранниками клуба. В результате взрыва пострадали восемь человек (их возраст от 18 до 34 лет). Раненые были госпитализированы. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.Как сообщает РИА Новости, подозреваемый был доставлен в Сумское отделение полиции и дает объяснения. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений", "Незаконное обращение с боевыми припасами" и "Хулиганство с применением предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений".