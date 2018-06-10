Новых творческих открытий, ярких креативных идей, оптимизма и крепкого здоровья пожелала сотрудникам пресс-служб Ирина Волк.

Уважаемые коллеги!Поздравляю вас с 35-летием со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе Министерства внутренних дел.10 июня 1983 года приказом МВД СССР в структуре центрального аппарата было создано Пресс-бюро, отвечавшее за взаимодействие со средствами массовой информации, издательствами и творческими организациями. Эту дату принято считать Днем образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел.Появление Пресс-бюро стало знаковым событием. Впервые взаимодействие со СМИ и общественностью было выделено в отдельное направление.Сегодня во всех территориальных органах созданы подразделения информации и общественных связей, деятельность которых крайне важна для реализации принципов открытости, публичности и общественного доверия, закрепленных в Федеральном законе «О полиции». От нашей компетентности зависит, получат ли граждане достоверную и значимую информацию о деятельности МВД России.Социологические исследования подтверждают рост доверия со стороны граждан к полиции. В этом есть и наша заслуга. Уровень технологий позволяет информации в считанные минуты стать общедоступной. Сама жизнь заставляет нас действовать профессионально, оперативно предоставляя комментарии, в том числе и по острым вопросам.В этот знаменательный день хочу искренне поблагодарить своих коллег, ветеранов службы за многолетний добросовестный труд и пожелать творческих открытий, ярких креативных идей, оптимизма и крепкого здоровья! Уверена, что совместными усилиями мы продолжим объективное освещение деятельности МВД России.Успехов, мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!Помощник Министра внутренних делРоссийской Федерацииполковник полицииИ.В. Волк