Брэд Питт был шокирован, узнав, что Дженнифер Энистон якобы ждет от него ребенка. Актер потребовал опровергнуть слухи.

Брэд Питт был шокирован, узнав, что Дженнифер Энистон якобы ждет от него ребенка. Актер потребовал опровергнуть слухи.Питт просто взорвался увидев материал журнала OK! Агенту голливудской звезды пришлось звонить в издание и требовать объяснений.При этом информацию о беременности Дженнифер Энистон первым опроверг ее официальный представитель Стивен Хавейн. По его словам, актриса счастлива и полностью погружена в работу, а все написанное в СМИ не соответствует действительности.В свою очередь сайт Gossip Cop, специализирующийся на разоблачении сплетен, обзвонил друзей Джен. Все они заявили, что Питт и Энистон не то, что не воссоединились, а попросту “не видели друг друга на протяжении веков".Отметим, что американский журнал ОК! предположительно в качестве извинения выпустил статью, разоблачающую ложные слухи о беременности Энистон за последние 20 лет. Большинство сплетен были выдуманы работниками этого же издания.Как писали Dni.Ru, Джен и Брэд поженились 29 июля 2000 года в Малибу. Их называли самой очаровательной парой Голливуда. Однако спустя пять лет супруги объявили о расставании. Ходили слухи, что причиной развода было нежелание Энистон иметь детей от Питта. Усугубило ситуацию и то, что во время бракоразводного процесса Брэд увлекся партнершей по съемочной площадке Анджелиной Джоли. 2 октября 2005 года Энистон и Питт официально перестали быть мужем и женой.