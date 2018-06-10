Известный поэт 89-летний Андрей Дементьев проходил лечение в Боткинской больнице в связи с простудой. По словам его жены, сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо.

Известный 89-летний поэт Андрей Дементьев проходил профилактическое лечение в связи с простудой в Боткинской больнице.Его жена Анна Пугач рассказала РИА Новости, что поэт "простыл, а впереди были праздники". Поэтому было решено для профилактики положить его в больницу, "так как возраст уже немолодой". По ее словам, поэт чувствует себя нормально и вчера выходил в эфир по радио."Мы будем готовиться к празднованию юбилея, так что все хорошо", — сказала она.В свою очередь Дементьев рассказал, что у него "обострились старые болячки", но чувствует он себя нормально.Позже в интервью ТАСС Анна Пугач сообщила, что поэт уже находится дома и чувствует себя хорошо.Андрей Дементьев — известный советский и российский поэт. Родился 16 июля 1928 года в Твери. Среди популярных сборников — "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи написаны десятки песен — "Яблоки на снегу", "Аленушка", "Отчий дом" и многие другие.