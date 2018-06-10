Водитель чудом не пострадал в результате столкновения с поездом в Алтайском крае. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.

Водитель чудом выжил в результате столкновения с поездом в Алтайском крае. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.ДТП произошло в 11:42 в минувшую субботу, 9 июня, на 238-м километре перегона Кулунда — Табуны, недалеко от Славгорода. Владелец Toyota Camry попытался проскочить переезд перед товарным составом, но не рассчитал расстояние — тепловоз ударил в заднюю часть машины, так что ее отбросило в сторону и развернуло вокруг своей оси.По счастливой случайности водитель серьезно не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве: у помятой Toyota оторвало задний бампер и крышку багажника.