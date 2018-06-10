Попытка водителя ПАЗа с артистами сельского хора на борту проскочить железнодорожный переезд под Орлом на запрещающий сигнал светофора завершилась страшной аварией, в которой погибли четыре человека, еще 11 получили травмы и были госпитализированы.

Попытка водителя ПАЗа с артистами сельского хора на борту проскочить железнодорожный переезд под Орлом на запрещающий сигнал светофора завершилась страшной аварией, в которой погибли четыре человека, еще 11 получили травмы и были госпитализированы.ДТП произошло около 08:20 утра в воскресенье, 10 июня, на регулируемом переезде между деревнями Гать и Лаврово, когда участники лавровского хора направлялись в детский лагерь "Мечта", где должны были выступить на Дне Орловского района. Следователи уже отметили, что светофоры на переезде работали исправно, а основной версией аварии является спешка водителя автобуса, который попытался проскочить перед поездом.После удара, который пришелся в заднюю часть транспортного средства, состав, как видно на кадрах с места, протащил перевернутый ПАЗ еще более 10 метров. От полученных травм четверо пассажиров, в том числе один подросток, скончались на месте, еще 11 потребовалась медицинская помощь.Водитель ПАЗа выжил, его уже допросили следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".