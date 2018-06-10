Руководство и коллегия ГУ МВД России по городу Москве поздравляют личный состав и ветеранов с 35-й годовщиной со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД РФ...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют личный состав и ветеранов с 35-й годовщиной со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!В эпоху информационных технологий и динамичного развития медиапространства отстаивание интересов органов внутренних дел в публичном пространстве является важнейшей задачей.Объективное информирование граждан о деятельности полиции и грамотное взаимодействие с представителями гражданского общества – все эти задачи успешно решают сотрудники подразделений информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве уже больше трех десятков лет.Благодаря вашей работе не только жители Москвы, но и всей страны ежедневно получают оперативные новости о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел, порой сопряженной с риском для их жизни и здоровья.Убежден, что, совершенствуя профессиональное мастерство, вы сможете добиться еще более значимых результатов в укреплении общественного доверия к органам внутренних дел.Желаю всему личному составу и ветеранам службы благополучия и успехов в служебной деятельности!Начальникгенерал-лейтенант полиции О.А. Баранов