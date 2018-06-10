В воскресенье президент России Владимир Путин рассказал журналистам о разговоре с президентом Украины Петром Порошенко касательно обмена задержанными в обеих странах.

В воскресенье президент России Владимир Путин рассказал журналистам о разговоре с президентом Украины Петром Порошенко касательно обмена задержанными в обеих странах."Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно", — пояснил Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.По его словам, обсуждение коснулось и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.Путин расценил сам факт звонка от Порошенко как заинтересованность Украины в урегулировании ситуации.