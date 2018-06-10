Президент России Владимир Путин считает необходимой персональную ответственность чиновников за решения.
Президент России Владимир Путин считает необходимой персональную ответственность чиновников за решения. Об этом он заявил в интервью в программе "Итоги недели" на НТВ с Ирадой Зейналовой.
На "Прямой линии" Путину пришлось быть арбитром, заявил он, но ответы на вопросы россиян должны давать "руководители отраслей и направлений".
Путин уверен, что персональная ответственность за достижение целевых показателей "должна быть усилена". "Страна должна знать и видеть людей, которые отвечают за решения", — подчеркнул Путин.
По мнению президента, чиновники почувствовали дополнительную ответственность. 7 июня Путин ответил на 79 вопросов россиян.
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