Подтверждение Россией и Китаем своей приверженности развитию отношений между двумя странами имеет серьезное значение не только для них самих, но и для всего мира. По словам Путина, в первом квартале текущего года зафиксирован значительный рост товарооборота между Россией и Китаем, и, если так пойдет и дальше, страны могут выйти на объем товарооборота в 100 миллиардов долларов.

Подтверждение Россией и Китаем своей приверженности развитию отношений между двумя странами имеет серьезное значение не только для них самих, но и для всего мира. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничество в китайском Циндао президент России Владимир Путин."Мы подтвердили очень высокий уровень наших отношений с КНР", — отметил он.По словам Путина, в первом квартале текущего года зафиксирован значительный рост товарооборота между Россией и Китаем, и, если так пойдет и дальше, страны могут выйти на объем товарооборота в 100 миллиардов долларов.По словам Путина, он приветствует договоренность о расширении Шанхайской организации сотрудничества за счет Индии и Пакистана. Работоспособность ШОС в расширенном составе "не вызывает сомнений", добавил он.