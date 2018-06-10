Несколько дней назад индийская полиция опубликовала удивительные кадры взаимоотношений местных жителей с азиатскими львами: мужчины подкармливают, дразнят и совершенно не боятся их, словно это домашние животные, а не грозные хищники.

Несколько дней назад индийская полиция опубликовала удивительные кадры взаимоотношений местных жителей с азиатскими львами: почти все эти редкие животные живут сейчас в Гирском лесу — охраняемом национальном парке на полуострове Катхиявар. Они являются основной гордостью заповедника, осталось их в мире немного — чуть больше пятисот особей.Среди файлов, найденных в памяти телефонов у задержанных за незаконную деятельность индийцев, были обнаружены кадры, на которых местные жители дразнят азиатскую львицу, подошедшую к ужинающим на ферме людям, судя по всему, не в первый раз. Мужчины схватили курицу и дразнили ей голодного хищника, крича, смеясь и даже подражая львиному рыку, совершенно не пугаясь огромной кошки, способной убить человека в считанные секунды.В конце концов, львица получила свою добычу и удалилась в темноту, а индийцы вернулись к прерванной хищником трапезе.