Защитник сборной России Сергей Игнашевич расположился на последней строчке в рейтинге ориентировочной стоимости футболистов, заявленных на предстоящий чемпионат мира-2018. Этот список был составлен компанией Transfermarkt.

Защитник сборной России Сергей Игнашевич расположился на последней строчке в рейтинге ориентировочной стоимости футболистов, заявленных на предстоящий чемпионат мира-2018. Этот список был составлен интернет-порталом Transfermarkt.Аналитики оценили стоимость 38-летнего ветерана российской сборной в 25 тысяч евро, о чем сообщает Спортбокс.Ru. При этом, сам Игнашевич из-за наличия в команде большого количества травмированных защитников был вызван в сборную России в последний момент – он согласился помочь даже несмотря на то, что в 2016-м году объявил о завершении карьеры в сборной.Самыми дорогостоящими футболистами предстоящего мирового первенства были признаны бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси. Оба игрока оцениваются в 180 миллионов евро каждый. Самой же дорогой командой чемпионата мира-2018 стала Франция, общая стоимость которой составляет 1,08 миллиарда евро.