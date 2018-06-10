Футболисты сборной Португалии по приезду на тренировочную базу Сатурн в Кратове были впечатлены оказанным им приемом. В гостиничном номере каждого из футболистов висели специально созданные коллажи.

Футболисты сборной Португалии по приезду на тренировочную базу "Сатурн" в Кратове были впечатлены оказанным им приемом. В гостиничном номере каждого из футболистов висели специально созданные коллажи, где на одной половине изображены их детские фотографии, а на второй – уже будучи игроками национальной сборной.Многие из португальцев по достоинству оценили столь приятный жест со стороны организаторов чемпионата мира и массово стали делиться увиденным в своих социальных сетях, сообщает Евроспорт.Ru. Так, фотографии коллажей выложили Пепе, Рикарду Перейра, Желсон Мартинш, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш и Гонсалу Гуэдеш.pic.twitter.com/BWrlqO81CE— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.pic.twitter.com/Ph6Hd1D6as— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.pic.twitter.com/gbtLXsIDJ4— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.pic.twitter.com/QdIcMSpwin— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.pic.twitter.com/Ozxq8oavDT— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.pic.twitter.com/euySZzYHJ7— Drafts_2.0 (@drafts_2) 10 июня 2018 г.