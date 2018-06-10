Российский гонщик команды Формулы 1 Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации предстоящего Гран-при Канады. Пилот признался, что результаты заезда расстроили его. Главной причиной россиянин называет проблемы с шинами.

Российский гонщик команды "Формулы 1" Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации предстоящего Гран-при Канады. Пилот признался, что результаты заезда расстроили его."Квалификация получилась сложной, потому что мы не смогли понять, как в итоге заставить шины работать наилучшим образом в ту жару, которая была во время практики, — приводит слова Сироткина РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Williams. – Это крайне важно, ведь можно играть с балансом машины, но упустить пиковый момент в работе шин"."Накануне квалификации я старался сохранять позитивный настрой, поскольку мы начали работу с техническими новинками. Мы чувствовали, что начали лучше понимать машину и поэтому я разочарован, что не смогли навязать борьбу".Напомним, что по итогам квалификационного заезда в Монреале Сироткин продемонстрировал 18-й результат.