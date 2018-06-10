Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения поезда и пассажирского автобуса ПАЗ в Орловской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения поезда и пассажирского автобуса ПАЗ в Орловской области. В ДТП погибли четыре человека, а 12 срочно доставлены в больницу.Следователи квалифицировали преступление как нарушение ПДД и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишет ТАСС.Авария произошла в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово. Следователи и криминалисты выясняют причины трагедии.