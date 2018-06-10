В Орловской области восстановлено движение поездов после аварии. Автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, в него врезался грузовой поезд. В результате пострадали 4 человека, 12 получили травмы.

В Орловской области восстановлено движение поездов после аварии, жертвами которой стали 4 человека.Ведущий специалист по связям с общественностью Московской железной дороги Андрей Сорокин рассказал ТАСС, что на несколько часов был задержан пригородный поезд Орел — Михайловский Рудник. Сейчас уже поезда снова ходят.Авария произошла в 08:14 по московскому времени на регулируемом железнодорожном переезде возле деревни Гать. Автобус выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора, в него врезался грузовой поезд.В результате ДТП погибли 4 человека, один из них – ребенок. Еще 12 человек получили травмы. Все жертвы аварии уже опознаны родными. На месте ЧП работают психологи, которые готовы оказать помощь родственникам погибших и пострадавших.В автобусе находились музыканты Лавровского хора русской песни. Они ехали для выступления на Дне Орловского района. Праздник был отменен. Также в Орловской области будут сокращены мероприятия ко Дню России.На место аварии выехал временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков. По его поручению был создан оперативный штаб. Он заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Клычков также потребовал проверить состояние всех железнодорожных переездов в области и провести инструктаж водителей, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия.Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области Дмитрий Зинин сообщил, что будет проверена работа компании, в которой работает водитель автобуса.По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.