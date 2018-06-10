82-летний актер полон сил и планов. Друзья поставили его на ноги. И в обиду больше не дадут.

82-летний актер полон сил и планов. Друзья поставили его на ноги. И в обиду больше не дадут.Поклонники Армена Джигарханяна ликуют – любимый актер снова в строю. Последние полгода были сложными для него в физическом и эмоциональном плане. Плюс постоянная травля, которую в Интернете и на телевидении вели сторонники украинской пианистки, подорвала здоровье. Но, к счастью, рядом с Арменом Борисовичем был верный друг – Артур Согомонян. И он сделал все, чтобы артист вел полноценную творческую жизнь.Друзья сообщили, что артист вернулся домой изо всех лечебных и профилактических заведений, в которых находился с конца апреля. Причем сам, своими ногами, хотя еще недавно ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске. Но его подлечили, и теперь он снова завидный жених! Хоть сейчас снова под венец!Настроение у актера хорошее, он много шутит, по-прежнему блещет эрудицией. И не вспоминает про бессовестных людей, которые когда-то обобрали его. Сейчас для него важнее всего результаты Чемпионата мира по футболу, который с 14 июня открывается в России, ведь Армен Борисович – болельщик с давним стажем.Друзья же актера сейчас озабочены тем, чтобы бывшая жена артиста и ее сотоварищи получили по заслугам. Если масштабные проверки, которые должны начаться в ближайшее время, окажутся результативными и обнаружат признаки уголовного деяния, то оборотистой красавице может грозить вполне реальный срок по статьям "мошенничество" и "хищение в особо крупных размерах". И тогда играть на пианино она если и будет, то только для обитателей можайской женской колонии.