В Москве для личного состава столичной полиции состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России...

В Москве для личного состава столичной полиции состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России.В мероприятии приняли участие начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко и главный хранитель Художественного фонда Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России Анастасия Лиховцева.К концерту, посвященному Дню России, музыканты Оркестра полиции ГУ МВД России по г. Москве подготовили авторские композиции, шлягеры и попурри на русские народные темы. В числе солистов выступили: главный дирижер Оркестра капитан внутренней службы Игорь Канурин, участник шоу "Голос" Артем Демишев, вокалисты: Карине Гаспарян, Мария Легусова, Никита Каро.В конце торжественного мероприятия полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко поздравил личный состав столичной полиции с Днем России и пожелал бодрости духа, выдержки, неиссякаемых сил, а также спокойной службы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве