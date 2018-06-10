Лаврентий Берия был одной из самых заметных и влиятельных
фигур в сталинский период. Его личность воспринимается крайне неоднозначно:
кто-то его восхваляет, приписывая, помимо прочего, заслуги в создании
советского ядерного щита. Другие вспоминают о массовых репрессиях, к которым он
приложил руку.
Лаврентий Берия был одной из самых заметных и влиятельных
фигур в сталинский период. Его личность воспринимается крайне неоднозначно:
кто-то его восхваляет, приписывая, помимо прочего, заслуги в создании
советского ядерного щита. Другие вспоминают о массовых репрессиях, к которым он
приложил руку.
Несостоявшийся архитектор
Будущий нарком внутренних дел родился 17 марта 1899 года в
горном селе неподалеку от Сухуми. Его мать Марта Джакели, по некоторым данным,
приходилась родственницей грузинским князьям Дадиани. Однако знатное
происхождение не помогло женщине: семья жила бедно, ей едва удавалось
прокормить детей.
Тем не менее, проявлявший живой интерес к науке и технике
Лаврентий получил неплохое образование в Сухумском высшем начальном училище, а затем
поступил в механико-техническое строительное училище в Баку. Почему Берия
выбрал строительство? С детства он хорошо рисовал, и, вероятно, если бы не
революция, то в будущем мы бы знали его как неплохого архитектора. Кроме того,
знавшие его люди утверждали, что будущий нарком внутренних дел обладал
потрясающе тонким чувством красоты и увлекался фотографией.
После того, как Берия перебрался в Баку, мать и сестра
последовали за ним. Только теперь уже Лаврентий кормил их, отдавая большую
часть и без того скудного заработка. При поступлении в бакинское училище
в анкете он написал: "у меня ничего не было и нет".
Другой его страстью был футбол. Любимой командой Берии было
тбилисское "Динамо", да и сам он в свое время играл на поле на
позиции левого полузащитника. Матчи любимой команды Берия старался не
пропускать, и очень расстраивался, когда она терпела поражения.
Доверенное лицо
В 1931 году он становится первым секретарем ЦК Компартии
Грузии – фактически, руководителем республики. В 1938 году Берия перебирается в
Москву, где возглавляет Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Его взлет был
связан с расположением Сталина. По одной из версией, доверие "вождя
народов" он заслужил тем, что устроил Сталину встречу с его матерью
Екатериной (Кеке) Джугашвили в октябре 1935 года.
Она была крайне недовольна сыном, что тот не
стал священником, а примкнул к "безбожникам большевикам". Для
продвижения культа Сталина пропагандистам от Компартии требовалось показать
"долгожданную" встречу любящего сына с матерью. И помощь Берии, как
руководителя Грузии, была в этом деле как нельзя кстати.
Он отремонтировал дом Кеке, провел с ней несколько бесед.
Происходящее освящалось советскими газетами: те периодически выпускали
умилительные репортажи, где мать "вождя народов" стала жалеть, что не
родила для пользы человечества еще одного такого же сына. Ну а позже в газетах
появились фотографии смущенного вождя и счастливой Кеке.
Граждане рыдали от умиления. Задача была выполнена, Берия справился с ней на
отлично.
С этого момента будущий нарком внутренних дел стал одним из
приближенных "вождя народов". Неудивительно, что именно ему Сталин
доверил важнейшую задачу: очистить НКВД от людей его предшественников - Генриха Ягоды и Николая Ежова.
Половой гигант
Помимо работы Берия находил время и для личной жизни. Да
так, что слухи о его сексуальной ненасытности ходили по всей Москве.
Поговаривали, что он лично высматривал симпатичных девушек на улицах столицы.
При этом возраст и социальное положение женщин Берию не интересовало.
"Вышел на охоту", – шептались москвичи. Понравившихся особ Берии якобы
доставлял начальник его охраны – полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов.
Берии нужно было лишь указать на понравившуюся женщину, после
чего Саркисов "приглашал" ее проследовать в автомобиль. Он же вел
список любовниц своего начальника. Но уже после ареста всесильного главы МВД
выяснилось, что существует не один, а целых три списка. В одном было 39 имен, в
другом – 75, а в третьем и вовсе 115.
После ареста шефа Саркисов свидетельствовал, что одной из
женщин Берии была некая студентка института Иностранных языков по имени Майя,
которая от него забеременела и сделала аборт. Кроме того, начальник охраны
наркома утверждал, что в 1943 году Берия подхватил сифилис.
Активная личная жизнь на стороне не мешала всесильному
наркому быть примерным семьянином. Он был женат на Нино Гегечкори, с которой
познакомился в начале 20-х годов, когда находился на партийной работе в
Грузии. В 1924 году у пары родился сын Серго, ставший инженером-конструктором
радиолокации и ракетных систем.
Надо отметить, что информацию о своих похождениях и роли
Саркисова подтвердил и сам Берия. В ходе допроса 8 июля 1953 года, отвечая на
вопрос, выполнял ли Саркисов роль сводника Берия ответил, что тот "кое-что
делал". "Этого не буду отрицать", – признался бывший министр
внутренних дел.
Нехороший дом
В Москве Берия жил в одноэтажном модерновом особняке на
Малой Никитской. Якобы именно там нарком встречался с женщинами, которых ему
привозил Саркисов. Посетительниц ждал богатый стол и шикарные угощения. После
застолья следовало непристойное предложение. Некоторые исследователи
утверждают, что в случае отказа от близости несчастных женщин ждала череда
неприятностей вплоть до уголовного преследования. Те же, кто оставался у
хозяина особняка, могли рассчитывать на определенные преференции, например,
повышение на работе.
В одном из выпусков передачи "Совершенно секретно" публицист, основатель Музея истории Гулага Антон Антонов-Овсеенко утверждал, что
при ремонте здания в одном из подвальных помещений дома была обнаружена
камнедробилка. Он
предположил, что с помощью инструмента уничтожались останки жертв.
Примечательно, что в ходе ремонта теплоцентрали на Малой Никитской обнаружили
большое количество костей, причем их количество росло по мере приближения к
зловещему особняку.
Сейчас "дом Берии" занимает посольство Туниса. По
свидетельству работников посольства, дух бывшего владельца появляется там и по
сей день. Происходит это несколько раз в месяц. Сценарий один и тот же: рядом с
домом слышен звук подъезжающего автомобиля, дверь открывается, слышны
неразборчивые мужские и женские голоса, которые удаляются по направлению ко
входу в особняк.
Выстрелом в лоб
Берия был арестован спустя несколько месяцев после смерти
Сталина – в конце июня 1953 года. В приговоре специального судебного
присутствия Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана
Конева говорилось, что бывший глава МВД якобы сколотил враждебную организацию с
целью захвата власти. В вину Берии вменялось намерение ликвидировать
социалистическую систему и восстановить капитализм. Приговор был предсказуем:
смертная казнь.
Привести его в исполнение
вызвался полковник Павел Батицкий. В будущем он станет одним из создателей
советской противовоздушной обороны, дослужится до маршала. Но в мрачный зимний
день 23 декабря он направил пистолет системы "парабеллум" в лоб
стоящего перед ним Берии и без промедления спустил курок.
Тело казненного не стали предавать земле, его сожгли в печи
крематория. Впоследствии родственники Берия безуспешно пытались добиться
пересмотра дела 1953 года и реабилитации своего родственника. Однако Военная
коллегия Верховного суда России в мае 2000 года поставила окончательную точку в
этом вопросе: реабилитации не подлежит.
Двойник?
Впрочем, сын Берии Серго полагает, что отца застрелили или
во время ареста, или сразу после. По его словам, в тот день в
особняке на Малой Никитской была слышна автоматная стрельба, а затем из дома на носилках выносили
покрытое простыней тело. Тем не менее, достоверных сведений о том, что это был
сам маршал, нет.
Серго Берия при этом заявлял, что на суде роль его отца
играл двойник. Якобы этой информацией поделился с ним член специального
судебного присутствия Митрофан Кучава. Сын опального глава МВД также утверждал,
что не было и никакого кремирования: труп его отца якобы растворили в щелочи.