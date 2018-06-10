Лаврентий Берия был одной из самых заметных и влиятельных фигур в сталинский период. Его личность воспринимается крайне неоднозначно: кто-то его восхваляет, приписывая, помимо прочего, заслуги в создании советского ядерного щита. Другие вспоминают о массовых репрессиях, к которым он приложил руку.

Лаврентий Берия был одной из самых заметных и влиятельныхфигур в сталинский период. Его личность воспринимается крайне неоднозначно:кто-то его восхваляет, приписывая, помимо прочего, заслуги в созданиисоветского ядерного щита. Другие вспоминают о массовых репрессиях, к которым онприложил руку.Несостоявшийся архитекторБудущий нарком внутренних дел родился 17 марта 1899 года вгорном селе неподалеку от Сухуми. Его мать Марта Джакели, по некоторым данным,приходилась родственницей грузинским князьям Дадиани. Однако знатноепроисхождение не помогло женщине: семья жила бедно, ей едва удавалосьпрокормить детей.Тем не менее, проявлявший живой интерес к науке и техникеЛаврентий получил неплохое образование в Сухумском высшем начальном училище, а затемпоступил в механико-техническое строительное училище в Баку. Почему Бериявыбрал строительство? С детства он хорошо рисовал, и, вероятно, если бы нереволюция, то в будущем мы бы знали его как неплохого архитектора. Кроме того,знавшие его люди утверждали, что будущий нарком внутренних дел обладалпотрясающе тонким чувством красоты и увлекался фотографией.После того, как Берия перебрался в Баку, мать и сестрапоследовали за ним. Только теперь уже Лаврентий кормил их, отдавая большуючасть и без того скудного заработка. При поступлении в бакинское училищев анкете он написал: "у меня ничего не было и нет".Другой его страстью был футбол. Любимой командой Берии былотбилисское "Динамо", да и сам он в свое время играл на поле напозиции левого полузащитника. Матчи любимой команды Берия старался непропускать, и очень расстраивался, когда она терпела поражения.Доверенное лицоВ 1931 году он становится первым секретарем ЦК КомпартииГрузии – фактически, руководителем республики. В 1938 году Берия перебирается вМоскву, где возглавляет Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Его взлет былсвязан с расположением Сталина. По одной из версией, доверие "вождянародов" он заслужил тем, что устроил Сталину встречу с его матерьюЕкатериной (Кеке) Джугашвили в октябре 1935 года.Она была крайне недовольна сыном, что тот нестал священником, а примкнул к "безбожникам большевикам". Дляпродвижения культа Сталина пропагандистам от Компартии требовалось показать"долгожданную" встречу любящего сына с матерью. И помощь Берии, какруководителя Грузии, была в этом деле как нельзя кстати.Он отремонтировал дом Кеке, провел с ней несколько бесед.Происходящее освящалось советскими газетами: те периодически выпускалиумилительные репортажи, где мать "вождя народов" стала жалеть, что неродила для пользы человечества еще одного такого же сына. Ну а позже в газетахпоявились фотографии смущенного вождя и счастливой Кеке.Граждане рыдали от умиления. Задача была выполнена, Берия справился с ней наотлично.С этого момента будущий нарком внутренних дел стал одним изприближенных "вождя народов". Неудивительно, что именно ему Сталиндоверил важнейшую задачу: очистить НКВД от людей его предшественников - Генриха Ягоды и Николая Ежова.Половой гигантПомимо работы Берия находил время и для личной жизни. Датак, что слухи о его сексуальной ненасытности ходили по всей Москве.Поговаривали, что он лично высматривал симпатичных девушек на улицах столицы.При этом возраст и социальное положение женщин Берию не интересовало."Вышел на охоту", – шептались москвичи. Понравившихся особ Берии якобыдоставлял начальник его охраны – полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов.Берии нужно было лишь указать на понравившуюся женщину, послечего Саркисов "приглашал" ее проследовать в автомобиль. Он же велсписок любовниц своего начальника. Но уже после ареста всесильного главы МВДвыяснилось, что существует не один, а целых три списка. В одном было 39 имен, вдругом – 75, а в третьем и вовсе 115.После ареста шефа Саркисов свидетельствовал, что одной изженщин Берии была некая студентка института Иностранных языков по имени Майя,которая от него забеременела и сделала аборт. Кроме того, начальник охранынаркома утверждал, что в 1943 году Берия подхватил сифилис.Активная личная жизнь на стороне не мешала всесильномунаркому быть примерным семьянином. Он был женат на Нино Гегечкори, с которойпознакомился в начале 20-х годов, когда находился на партийной работе вГрузии. В 1924 году у пары родился сын Серго, ставший инженером-конструкторомрадиолокации и ракетных систем.Надо отметить, что информацию о своих похождениях и ролиСаркисова подтвердил и сам Берия. В ходе допроса 8 июля 1953 года, отвечая навопрос, выполнял ли Саркисов роль сводника Берия ответил, что тот "кое-чтоделал". "Этого не буду отрицать", – признался бывший министрвнутренних дел.Нехороший домВ Москве Берия жил в одноэтажном модерновом особняке наМалой Никитской. Якобы именно там нарком встречался с женщинами, которых емупривозил Саркисов. Посетительниц ждал богатый стол и шикарные угощения. Послезастолья следовало непристойное предложение. Некоторые исследователиутверждают, что в случае отказа от близости несчастных женщин ждала череданеприятностей вплоть до уголовного преследования. Те же, кто оставался ухозяина особняка, могли рассчитывать на определенные преференции, например,повышение на работе.В одном из выпусков передачи "Совершенно секретно" публицист, основатель Музея истории Гулага Антон Антонов-Овсеенко утверждал, чтопри ремонте здания в одном из подвальных помещений дома была обнаруженакамнедробилка. Онпредположил, что с помощью инструмента уничтожались останки жертв.Примечательно, что в ходе ремонта теплоцентрали на Малой Никитской обнаружилибольшое количество костей, причем их количество росло по мере приближения кзловещему особняку.Сейчас "дом Берии" занимает посольство Туниса. Посвидетельству работников посольства, дух бывшего владельца появляется там и посей день. Происходит это несколько раз в месяц. Сценарий один и тот же: рядом сдомом слышен звук подъезжающего автомобиля, дверь открывается, слышнынеразборчивые мужские и женские голоса, которые удаляются по направлению ковходу в особняк.Выстрелом в лобБерия был арестован спустя несколько месяцев после смертиСталина – в конце июня 1953 года. В приговоре специального судебногоприсутствия Верховного суда СССР под председательством маршала ИванаКонева говорилось, что бывший глава МВД якобы сколотил враждебную организацию сцелью захвата власти. В вину Берии вменялось намерение ликвидироватьсоциалистическую систему и восстановить капитализм. Приговор был предсказуем:смертная казнь.Привести его в исполнениевызвался полковник Павел Батицкий. В будущем он станет одним из создателейсоветской противовоздушной обороны, дослужится до маршала. Но в мрачный зимнийдень 23 декабря он направил пистолет системы "парабеллум" в лобстоящего перед ним Берии и без промедления спустил курок.Тело казненного не стали предавать земле, его сожгли в печикрематория. Впоследствии родственники Берия безуспешно пытались добитьсяпересмотра дела 1953 года и реабилитации своего родственника. Однако Военнаяколлегия Верховного суда России в мае 2000 года поставила окончательную точку вэтом вопросе: реабилитации не подлежит.Двойник?Впрочем, сын Берии Серго полагает, что отца застрелили иливо время ареста, или сразу после. По его словам, в тот день вособняке на Малой Никитской была слышна автоматная стрельба, а затем из дома на носилках выносилипокрытое простыней тело. Тем не менее, достоверных сведений о том, что это былсам маршал, нет.Серго Берия при этом заявлял, что на суде роль его отцаиграл двойник. Якобы этой информацией поделился с ним член специальногосудебного присутствия Митрофан Кучава. Сын опального глава МВД также утверждал,что не было и никакого кремирования: труп его отца якобы растворили в щелочи.