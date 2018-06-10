Инцидент произошел накануне ночью, пострадавшие госпитализированы с различными ранениями.

В результате стрельбы в Голливуде пострадали семь человек. Инцидент произошел примерно в 1.00 ночи по местному времени (11.00 по Москве), сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пожарной службы Лос-Анджелеса."У пяти человек огнестрельные ранения, еще двое получили ранения другого характера", — говорится в сообщении на сайте городской пожарной службы. Среди пострадавших пять мужчин и две женщины. Все они госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся.Ранее агент ФБР, отмечавший выходной, случайно выстрелил в посетителя денверского бара.