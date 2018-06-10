Гитарист известной группы Fleetwood Mac скончался в возрасте 68 лет.

Гитарист всемирно известной группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн скончался в возрасте 68 лет. Об этом вечером в субботу сообщила на своем сайте газета "Дейли мейл" со ссылкой на официальную страницу группы в "Фейсбуке".Основатель группы и ее единственный бессменный участник Мик Флитвуд, сообщая о смерти Кируэна, написал, что музыкант скончался вечером в пятницу в Лондоне. О причинах его смерти не сообщается.Отметив ценность музыкального наследия и исполнительское мастерство Кируэна, от имени группы Флитвуд благодарит в сообщении умершего коллегу."Спасибо тебе, Дэнни Кируэн. Нам тебя всегда будет не хватать", — написал основатель группы в социальной сети.Кируэн начал играть в составе Fleetwood Mac в 18-летнем возрасте и пробыл в коллективе до 1972 года, когда был уволен на фоне усугубившегося алкоголизма. После этого музыкант начал сольную карьеру, но его судьба сложилась не очень удачно. В 1970-е годы у него начались проблемы с психическим здоровьем, а в 1980-е и 1990-е годы Дэнни был бездомным и жил на улицах Лондона. В 1998 году Кируэн в числе основного состава Fleetwood Mac был введен в "Зал славы рок-н-ролла", но на церемонию чествования коллектива не приехал.Созданная в 1967 году в Лондоне группа Fleetwood Mac является одной из самых коммерчески успешных за полвека своего существования проданы более 100 миллионов записей. Самым успешным в карьере группы стал альбом Rumours 1977 года, державшийся в рейтингах на первой позиции в США в течение 31 недели. Сразу четыре песни из этого альбома попали в десятку лучших американских синглов. Одна из этих песен — Don't Stop, стала лейтмотивом победной избирательной кампании Билла Клинтона. Сам коллектив выступал на балу по случаю избрания Клинтона 42-м президентом США.Группа многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль — от блюз-рока до арт-попа. Кируэн заслужил признание как автор и гитарный исполнитель блюзовых композиций.