Пожар произошел ночью 10 июня

Пожар произошел ночью 10 июняЧеловек пострадал при пожаре в хозпостройке в г. Петушки Владимирской области.Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар на ул. Красноармейской произошел в 03:14 часов 10 июня. На место происшествия было направлено 2 единицы техники и 5 человек личного состава.Первое подразделение прибыло в 03:16 часов, спустя 6 минут удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили пожар только в 04:40 часов. Общая площадь составила 18 кв. метров.