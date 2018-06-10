В ходе мероприятия были зачитаны поздравительные телеграммы, вручены грамоты и награды.

В актовом зале Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» состоялось торжественное собрание, посвященное 300-летию образования Российской полиции.К личному составу обратился начальник МО МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко, который зачитал поздравительные телеграммы Министра МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева и начальника УМВД России по Владимирской области генерала-майора полиции Василия Кукушкина.В ходе мероприятия с поздравительной речью выступили так же врио начальника отдела по работе с личным составом капитан внутренней службы Евгений Титов, председатель Общественного совета при МО МВД России «Муромский» Александр Маслов, председатель Совета ветеранов МО МВД России «Муромский» майор милиции в отставке Валерий Жестков.В связи с 300-летнием Российской полиции, в присутствии коллег и почетных гостей состоялось чествование сотрудников, которые внесли существенный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности, а также достигли высоких показателей в оперативно-служебной деятельности. Благодарственное письмо за взаимодействие и активное участие в работе отдела было вручено и председателю Общественного совета при МО МВД России «Муромский» Александру Маслову .Почетной грамотой от Губернатора Владимирской области «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи» был награжден председатель Совета ветеранов МО МВД России «Муромский» майор милиции в отставке Валерий Жестков. В ответном слове он отметил, что нынешнее поколение сотрудников достойно несет службу, свято соблюдая традиции, переданные ветеранами.