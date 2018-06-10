На каждый объект выделено по 10 миллионов рублей из областного бюджета и столько же в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета.

Во время летнего сезона ожидается масштабная работа по благоустройству подмосковных парков. В настоящее время известно, что станут благоустраивать сразу 19 областных парков.На каждый объект выделено по 10 миллионов рублей из областного бюджета и столько же в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета."В Подмосковье начался сезон по благоустройству второй очереди парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области – участников госпрограммы "Формирование современной комфортной городской среды". В этом году благоустройство будет проведено в 19 парках", — заявила по данному поводу заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.