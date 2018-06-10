Руководство футбольного клуба Уфа в ближайшее время может объявить о назначении на пост главного тренера команды Вадима Евсеева. Российский специалист ранее возглавлял пермский Амкар, который находится на грани расформирования из-за финансовых проблем.

Руководство футбольного клуба "Уфа" в ближайшее время может объявить о назначении на пост главного тренера команды Вадима Евсеева. Российский специалист ранее возглавлял пермский "Амкар". О назначении сообщает комментатор Нобель Арустамян.Должность наставника клуба из столицы Башкортостана стала вакантной после того, как бывший тренер уфимцев Сергей Семак подписал контракт с питерским "Зенитом". Однако существует также вероятность того, что наставником "Уфы" может стать Сергей Томаров, ранее входивший в штаб Семака.Отметим, что Евсеев вместе с "Амкаром" в минувшем сезоне завершил сезон на 13 месте. Попав в зону стыковых матчей, пермяки отстояли свое право играть в следующем сезоне в российской премьер-лиге, выиграв по сумме двух матчей у "Тамбова". Однако в межсезонье было объявлено, что клуб находится на грани расформирования из-за финансовых проблем.