Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Глава государства отметил, что это большое достижение для команды.
Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Глава государства отметил, что это большое достижение для команды.
"Я поздравляю Овечкина и команду, в которой он выступает, с победой. Наконец-то он стал обладателем Кубке Стэнли, — приводит слова Путина "Россия 24". – Это большое достижение для его команды в мировом хоккее. Правда, победную игру я не смотрел, потому что был занят по работе".
"Мы с Сашей в хороших добрых отношениях, регулярно с ним встречаемся. Встречались и раньше, еще когда он не побеждал в Кубке Стэнли. Он выражал желание вернуться даже в Россию и играть здесь, но его контрактные обязательства не позволяют ему этого cделать. На самом деле, возможно, это даже неплохо для его карьеры, потому что он теперь обладатель Кубка Стэнли".
Напомним, что Овечкин в составе "Вашингтона" впервые завоевал главный трофей НХЛ после того, как одержал победу в финальной серии против "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.