Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Глава государства отметил, что это большое достижение для команды.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Глава государства отметил, что это большое достижение для команды."Я поздравляю Овечкина и команду, в которой он выступает, с победой. Наконец-то он стал обладателем Кубке Стэнли, — приводит слова Путина "Россия 24". – Это большое достижение для его команды в мировом хоккее. Правда, победную игру я не смотрел, потому что был занят по работе"."Мы с Сашей в хороших добрых отношениях, регулярно с ним встречаемся. Встречались и раньше, еще когда он не побеждал в Кубке Стэнли. Он выражал желание вернуться даже в Россию и играть здесь, но его контрактные обязательства не позволяют ему этого cделать. На самом деле, возможно, это даже неплохо для его карьеры, потому что он теперь обладатель Кубка Стэнли".Напомним, что Овечкин в составе "Вашингтона" впервые завоевал главный трофей НХЛ после того, как одержал победу в финальной серии против "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.