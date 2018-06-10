Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Ким поблагодарил Ли за организацию исторического саммита с Дональдом Трампом. В свою очередь Ли поблагодарил Кима за визит в Сингапур.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Во время беседы Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом."Благодарю вас за ваши искренние усилия по организации этого исторического саммита", — сказал Ким Чен Ын.В свою очередь Ли Сянь Лун поблагодарил северокорейского лидера за визит в Сингапур и за то, что он обратился к нему с просьбой организовать саммит.Как сообщает ТАСС, на встрече работал личный переводчик Ким Чен Ына. Он же переводил приветственное слово главы сингапурского правительства. За спиной Ли Сянь Луна находилась девушка-переводчик, которая только вела стенограмму беседы.Встреча американского и северокорейского лидеров запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 по московскому времени) 12 июня в гостинице "Капелла" на острове Сентоса. Вскоре после встречи Ким Чен Ын планирует покинуть Сингапур.Между тем, как сообщает РИА Новости, Папа Римский Франциск выразил надежду, что предстоящая встреча Трампа и Кима приведет к установлению мира. Во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане он сказал, что направляет любимому корейскому народу молитву и послание дружбы с тем, чтобы "эти встречи способствовали продвижению на пути, который гарантирует мирное будущее для Корейского полуострова и всего мира".Саммит КНДР и США должен был состояться еще в конце мая. Но в последний момент Трамп отказался на него приезжать. Это было сделано через несколько часов после того, как в КНДР был взорван ядерный полигон Пунгери. Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу. Трамп подтвердил проведение саммита, но при этом отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-то документы.