Япония заявила протест из-за прокладки оптоволоконной линии на Курильские острова.

Министерство иностранных дел Японии заявило России протест из-за начала работ по прокладке оптоволоконной линии на Курильские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское промышленно-экономическое издание Sankei Shimbun.В заявлении МИДа отмечается, что осуществление этого крупномасштабного инфраструктурного проекта "не соответствует позиции Токио по вопросу о спорных территориях".Работы по соединению острова Сахалин и южной части Курил линией волоконно-оптической связи начнутся 10 июня. О начале работ японскому Управлению безопасности на море было официально сообщено еще в начале недели. Японское спецведомство, в свою очередь, предупредило своих моряков в регионе о начавшихся работах.Ранее президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что прокладку кабеля планируется завершить к 2019 году.