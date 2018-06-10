Материалы, собранные Москомстройинвестом по результатам проверок деятельности застройщика, будут направлены в следственную часть для дополнительной проверки.

Развивается скандал вокруг одного из застройщиков. Дело в том, что прокуратура Москвы отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства застройщика жилого квартала на Овражной улице в Щербинке "Брод-эстейт". Об этом официально сообщила пресс-служба Москомстройинвеста."Ранее Москомстройинвест обращался в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика — ООО "Брод-эстейт". Однако неоднократно принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании по статье "Мошенничество", — говорится в сообщении.Материалы, собранные Москомстройинвестом по результатам проверок деятельности застройщика, будут направлены в следственную часть для дополнительной проверки.