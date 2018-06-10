Регистратор очевидца аварии, произошедшей в Набережных Челнах, снял на видео момент ДТП: легковая машина на высокой скорости влетела в автокран, в результате чего водитель был с тяжелыми травмами госпитализирован, а его пассажир погиб.

В Набережных Челнах ночью, 9 июня, произошла авария, в которой погиб человек: автомобиль ВАЗ на большой скорости влетел в автокран, использующий световую сигнализацию.Опорами автокрана срезало крышу врезавшегося автомобиля и оторвало голову находившегося в нем пассажира. По словам очевидцев, водитель ВАЗа, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, был пьян и находился за рулем без прав.