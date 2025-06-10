Суд приговорил его к 1 году принудительных работ с удержанием 10% заработка.

Владимирский областной суд вынес приговор 36-летнему жителю Александрова, признанному виновным в публичных призывах к экстремизму. Мужчина, как установило следствие, в апреле 2022 года размещал экстремистские комментарии в проукраинском Telegram-канале.Суд приговорил его к 1 году принудительных работ с удержанием 10% заработка, запрету на публикации в интернете сроком на 1 год, а также конфисковал его смартфон.Учитывая признание вины и отсутствие судимостей, суд назначил минимальное наказание. Приговор может быть обжалован.