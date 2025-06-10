ББР Банк продолжает укреплять свои позиции на финансовом рынке, войдя в рейтинг «Крупнейшие банки 2025 года», подготовленный аналитическим сервисом Brobank.ru.

При ранжировании аналитики портала провели детальный анализ отчетности всех действующих кредитных организаций страны. Основным критерием отбора стал объем их активов по данным формы 0409806 «Бухгалтерский баланс», на основе которого и были определены крупнейшие участники финансового рынка 2025 года.По итогам проведенного исследования за 1 квартал 2025 года, ББР Банк расположился на 46 строчке данного рейтинга, продемонстрировав значительный подъем на 7 пунктов. Кроме того, Банк занял 16 место в списке «Банки с максимальным приростом активов в 2025 году».