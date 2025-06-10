Более половины россиян младше 30 лет готовы приобретать вторичное жилье, несмотря на распространённое мнение блогеров и инвесторов о том, что молодежь ориентирована исключительно на новостройки. Такие данные показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Поводом для опроса стал набравший популярность в соцсетях стереотип: «Молодёжь до 30 лет сейчас не рассматривает приобретение вторичной недвижимости». На практике оказалось, что с этим утверждением согласны лишь 29% респондентов. Большинство — 63% — сообщили, что предпочли бы новостройку, но готовы выбрать и качественную «вторичку». Ещё 8% респондентов прямо заявили, что не интересуются новостройками вовсе — им ближе объекты с историей, архитектурой и атмосферой, например, сталинки.Среди тех, кто категорически исключает покупку вторичного жилья, доминируют молодые IT-специалисты (в основном в возрасте от 22 до 27 лет). Это объясняется в том числе действием программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний, которая позволяет им приобретать жилье в новостройках по ставке от 6% годовых. Кроме того, новостройки часто предлагают «чистую» юридическую историю, современные планировки и квартиры без отделки, что удобно для тех, кто хочет сделать ремонт под себя.В то же время сторонники вторичного жилья — преимущественно дизайнеры, архитекторы и другие представители творческих профессий. Респонденты в этой категории отмечают, что ценят нестандартные планировки, высокие потолки и узнаваемую эстетику довоенной или советской архитектуры. Возраст таких участников — от 25 до 30 лет, многие из них уже имеют опыт аренды или проживания в домах с историей и считают, что именно такие объекты обладают «характером».Интерес к вторичному рынку также объясняется ценами. Стоимость квартир в новостройках неукоснительно растет, в то время как собственники на вторичном рынке зачастую готовы к торгу.Таким образом, результаты опроса опровергают популярный миф: молодежь готова рассматривать покупку вторичного жилья — особенно если речь идет о качественных объектах, интересной архитектуре и возможности торга.Опрос проведен среди 3000 жителей России в возрасте от 18 до 30 лет.