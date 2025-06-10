Генеральная прокуратура прекратила одно из уголовных дел в отношении нее.

Владимирский тренер по гимнастике Анастасия Савватеева-Субботина, подозреваемая в жестоком обращении с детьми, может избежать ответственности. Генеральная прокуратура прекратила одно из уголовных дел в отношении нее, возбужденное по статье об истязании несовершеннолетних.Напомним, в начале года . По словам родителей, Савватеева-Субботина била детей, оскорбляла их, а также кинула одну девочку на пол. Было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.Однако, как стало известно журналистам программы «33Live.Ru Дежурная часть», генпрокуратура отменила постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении тренера, так как судебно-медицинская экспертиза не обнаружила телесных повреждений у потерпевшей, а сама девочка отказалась давать показания. Судьба первого уголовного дела пока неизвестна.Генпрокуратура прекратила дело против тренера Савватеевой-Субботиной.