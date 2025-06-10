С 1 мая в России значительно упростился доступ к льготной ипотеке для IT-специалистов: были сняты лимиты по объему выдачи, а также увеличены субсидии, позволяющие снизить дополнительные банковские комиссии. Это должно исключить ситуацию, когда программа формально есть, но банк из-за исчерпания квот не может выдать кредит. Однако опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» среди 2000 представителей IT-сообщества показывает, что, несмотря на улучшения, не все специалисты могут воспользоваться программой.

Так, 9% участников опроса признались, что не соответствуют требованиям по уровню дохода. Это означает, что каждый десятый потенциальный заемщик остается за пределами программы, несмотря на ее техническую доступность. Напомним, что для получения льготной ипотеки IT-специалист должен зарабатывать от 150 тысяч, если он работает в компании, зарегистрированной в городе-миллионнике, и от 90 тысяч, если его компания зарегистрирована в городе с населением менее миллиона человек.Еще 19% сообщили, что не проходят по региональному критерию. Согласно действующим условиям, программой не могут воспользоваться жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также специалисты, официально трудоустроенные в компаниях, зарегистрированных в этих двух столицах. Это особенно чувствительно для удаленных сотрудников: многие из них живут в других регионах, но работают на столичные IT-компании и, следовательно, автоматически исключаются из числа участников программы.Тем не менее спрос на программу сохраняется. Около 11% респондентов планируют воспользоваться новой версией льготной ипотеки, а 16% уже оформили кредит на улучшенных условиях. Кроме того, лишь 7% столкнулись с проблемой исчерпания лимитов. При этом 3% опрошенных специалистов оформили ипотеку на общих условиях еще до появления льготной программы. Еще 3% рассчитывают на другие меры поддержки, например, на семейную и сельскую ипотеку. Примерно треть опрошенных (32%) пока не проявляет интереса к приобретению недвижимости.«Сейчас мы видим большой интерес IT-специалистов к льготной программе— среди опрошенных респондентов не было ни одного человека, который бы не знал о ее существовании. Обновленные параметры программы повышают её доступность, однако для дальнейшего расширения охвата и поддержки специалистов в отрасли важно продолжать обсуждение возможной корректировки критериев, особенно в части региональной принадлежности и уровня доходов», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».