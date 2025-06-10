Людмила Романова сообщила о случившемся в полицию.

59-летняя жительница Владимира обратилась к Уполномоченному по правам человека в регионе Людмиле Романовой, рассказав о том, как стала жертвой мошенников после оформления заказа на телевизор в одном из гипермаркетов бытовой техники. Злоумышленники, представившись сотрудниками магазина, получили доступ к её личному кабинету на Госуслугах, выманив код подтверждения из SMS-сообщения.Людмила Романова сообщила о случившемся в полицию для проведения проверки.В связи с этим инцидентом, Уполномоченный по правам человека призывает граждан проявлять бдительность при онлайн-заказах и ни в коем случае не сообщать посторонним коды из SMS-сообщений. В случае получения подозрительных сообщений рекомендуется немедленно обращаться в полицию.