Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, Виктория рассказала о гонорарах, которые получает от фирмы, которая производит передачи для Первого канала. Женщина дала откровенное интервью, но позже от своих слов отказалась.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля,отравленного в Великобритании, Виктория рассказала о гонорарах, которыеполучает от фирмы, которая производит передачи для Первого канала. Женщина далаоткровенное интервью, но позже от своих слов отказалась.Как заявила Скрипаль корреспонденту "Русская служба Би-би-си",она формально числится экономистом в компании ООО "Директ" – организации,которая снимает программы "Пусть говорят" и "На самом деле" для "первой кнопки"страны. Никаких реальных обязанностей женщина не выполняют, а ежемесячный окладв размере 115 тысяч рублей ей платят за эксклюзивный годовой контракт, по которому онане может появляться в эфире других каналов.В подтверждение своих слов Виктория предоставилакорреспондентам справку о доходах, подготовленную специально для посольстваВеликобритании. Скрипаль не стала раскрывать полную стоимость контракта,сославшись на пункт о неразглашении. Однако "Би-би-си" уверяет, что родственницаофицера единоразово заработала миллион рублей.После выхода интервью, женщина опровергла информацию о своихдоходах. В разговоре с РБК она заявила, что не видела корреспондентов от "Би-би-си",так как с ней никто не беседовал.В ответ на опровержение Виктории журналисты "Русской службыБи-би-си" опубликовали видеоверсию интервью со Скрипаль. На записи женщинапрямо говорит о контракте с Первым каналом, однако суммы гонораров нераскрывает. Родственника экс-полковника говорила, что ей нужна была некоторое количество денег для поездки в Лондон, но ей было отказано в визе.