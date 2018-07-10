Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля,
отравленного в Великобритании, Виктория рассказала о гонорарах, которые
получает от фирмы, которая производит передачи для Первого канала. Женщина дала
откровенное интервью, но позже от своих слов отказалась.
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля,
отравленного в Великобритании, Виктория рассказала о гонорарах, которые
получает от фирмы, которая производит передачи для Первого канала. Женщина дала
откровенное интервью, но позже от своих слов отказалась.
Как заявила Скрипаль корреспонденту "Русская служба Би-би-си",
она формально числится экономистом в компании ООО "Директ" – организации,
которая снимает программы "Пусть говорят" и "На самом деле" для "первой кнопки"
страны. Никаких реальных обязанностей женщина не выполняют, а ежемесячный оклад
в размере 115 тысяч рублей ей платят за эксклюзивный годовой контракт, по которому она
не может появляться в эфире других каналов.
В подтверждение своих слов Виктория предоставила
корреспондентам справку о доходах, подготовленную специально для посольства
Великобритании. Скрипаль не стала раскрывать полную стоимость контракта,
сославшись на пункт о неразглашении. Однако "Би-би-си" уверяет, что родственница
офицера единоразово заработала миллион рублей.
После выхода интервью, женщина опровергла информацию о своих
доходах. В разговоре с РБК она заявила, что не видела корреспондентов от "Би-би-си",
так как с ней никто не беседовал.
В ответ на опровержение Виктории журналисты "Русской службы
Би-би-си" опубликовали видеоверсию интервью со Скрипаль. На записи женщина
прямо говорит о контракте с Первым каналом, однако суммы гонораров не
раскрывает. Родственника экс-полковника говорила, что ей нужна была некоторое количество денег для поездки в Лондон, но ей было отказано в визе.