Киев предложил Москве наращивать
сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетики
Украины Игорь Насалик в своем письме на имя первого замдиректора Росатома Кирилла Комарова.
Киев предложил Москве наращивать
сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетики
Украины Игорь Насалик в своем письме на имя первого замдиректора "Росатома" Кирилла Комарова.
Минэнерго Незалежной
заинтересовано в развитии двусторонних отношений с российской
госкорпорацией. В своем послании Насалик предлагает встретиться Комарову в Брюсселе
9-12 июля.
Украинский чиновник заявил о перспективах наращивания взаимодействия
с российской стороной и "существующем высоком уровне кооперации
в сфере атомной энергетики". Также Игорь Насалик считает необходимым
возобновить совместные проекты, сообщает "Украинская
правда".
В
частности, речь идет о создании на Украине производства принадлежащей
"Росатому" компании-производителя ядерного топлива "ТВЭЛ. Решение о совместном строительстве завода по производству
ядерного топлива было принято еще в 2010 году, но в 2015 году Киев заморозил
проект.
Ранее у здания Верховной
Рады прошел митинг шахтеров, которые требовали отставки Насалика. Они просят погасить долги по заработной плате.
Напомним, 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО.
Запланировано трехстороннее заседание с участниками НАТО, Украины и Грузии.
Известно, что Киев рассчитывает получить приглашение присоединиться к программе
расширенных возможностей североатлантического альянса.