Киев предложил Москве наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик в своем письме на имя первого замдиректора Росатома Кирилла Комарова.

Киев предложил Москве наращиватьсотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетикиУкраины Игорь Насалик в своем письме на имя первого замдиректора "Росатома" Кирилла Комарова.Минэнерго Незалежнойзаинтересовано в развитии двусторонних отношений с российскойгоскорпорацией. В своем послании Насалик предлагает встретиться Комарову в Брюсселе9-12 июля.Украинский чиновник заявил о перспективах наращивания взаимодействияс российской стороной и "существующем высоком уровне кооперациив сфере атомной энергетики". Также Игорь Насалик считает необходимымвозобновить совместные проекты, сообщает "Украинскаяправда".частности, речь идет о создании на Украине производства принадлежащей"Росатому" компании-производителя ядерного топлива "ТВЭЛ. Решение о совместном строительстве завода по производствуядерного топлива было принято еще в 2010 году, но в 2015 году Киев заморозилпроект.Ранее у здания ВерховнойРады прошел митинг шахтеров, которые требовали отставки Насалика. Они просят погасить долги по заработной плате.Напомним, 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО.Запланировано трехстороннее заседание с участниками НАТО, Украины и Грузии.Известно, что Киев рассчитывает получить приглашение присоединиться к программерасширенных возможностей североатлантического альянса.