Онкобольные получат дополнительно 100 миллионов рублей. Эти деньги выделены из регионального бюджета на лекарства. Суммы уже распределены между медицинскими организациями региона. Всех больше - почти 17 миллионов, получила Собинская районная больница.

Онкобольные получат дополнительно 100 миллионов рублей. Эти деньги выделены из регионального бюджета на лекарства. Суммы уже распределены между медицинскими организациями региона. Всех больше - почти 17 миллионов, получила Собинская районная больница. Транш в 15.5 миллионов передали в Гусь. Из Владимирских медучреждений самые большие куски достались второй больнице - 12 миллионов и четвертой - почти 10. Остальные медучреждения тоже получили дополнительные средства на дорогостоящие лекарства для онкобольных.