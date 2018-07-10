Народный артист России Александр Панкратов-Черный, которому исполнилось 69 лет, умудрился заработать перелом на съемках. Несмотря на серьезную травму он без раздумий продолжил работу.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный, которому исполнилось 69 лет, умудрился заработать перелом на съемках. Несмотря на серьезную травму он без раздумий продолжил работу.Актер признался, что всему виной плотный рабочий график. "Сейчас пишется продолжение сериала "По законам военного времени", у него высокие рейтинги, где я в той же роли – шофер, который возит главных героев", – рассказал он.В процессе съемки одной из сцен Панкратов-Черный умудрился сломать два ребра. Известно, что это произошло, когда актер падал между взрывами, передает "Антенна-телесемь".При этом Александр Васильевич и не думал брать больничный. "Простаивать нельзя, кинопроизводство – дорогое удовольствие", – объяснил Панратов-Черный.Кроме того, артист поспешил поделиться с поклонниками хорошей новостью. Он поведал о досъемках детективного сериала "Динозавр". "Такая чехарда была с этим проектом, его сейчас делает уже третий режиссер. Деньги заканчивались, но вот нашлись недавно. Про другие проекты не буду говорить– я суеверный", – отметил он.Также артист посетовал на то, что в современном российском кинематографе не хватает качественных комедий. "Со школой драматургии у нас печально. Может, драматургам грустно, поэтому у нас нет комедий. А комедии хочется, я люблю, когда люди улыбаются. Смех помогает пережить все жизненные невзгоды", – резюмировал травмированный актер.