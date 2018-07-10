9 июля документы на выдвижение подали Сергей Бирюков и Сергей Глумов
9 июля документы на выдвижение подали Сергей Бирюков и Сергей Глумов
Восемь человек, по состоянию на 18:00 9 июля, подали документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
9 июля документы на выдвижение подали Сергей Бирюков, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия», и кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов.
Ранее свои кандидатуры выдвинули глава региона Светлана Орлова
(«Единая Россия»), Олег Павлецов («Гражданская инициатива»), представитель ЛДПР Владимир Сипягин, журналист Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ, Александр Леонтьев («Народ против коррупции») и представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов.
Напомним, что процедура подачи документов в избирательную комиссию завершается 10 июля, а выборы губернатора Владимирской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.
В 1991 году президент России Борис Ельцин на должность главы региона назначил Юрия Власова. После развала Советского Союза жители Владимирской области будут в четвертый раз голосовать за губернатора на прямых выборах.