Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. В
трогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.
Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. В
трогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.
В своем Instagram артист опубликовал фотографию, на которой
он запечатлен вместе с мамой Ниной Павловной и младшей сестрой Еленой. "Если бы меня попросили охарактеризовать одним
словом этого человека, я бы сказал – "хулиганка"!!! Вот уж по-истине
не унывающий и оптимистично смотрящая вперед, вечно совершающая поступки, со
стороны кажущиеся абсурдными! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал артист.
Андрей поведал подписчикам, что родительница с детства учила
его быть стойким, волевым и самостоятельным. "Спасибо родная, что этот
"стержень" авантюрности, "хулиганства", здорового риска,
были привиты тобой", – продолжил Мерзликин.
"Мама перенесла операцию после диагноза – онкология
4-стадии. Был шок. Мы были не готовы к такому испытанию...", – вспоминает
Андрей. Артист отметил, что после тяжелой борьбы с недугом родительница не
только смогла вернуться к работе, врачи даже сняли с женщины группу
инвалидности.
Пользователей Сети очень растрогал пост артиста. Интернет-обыватели
присоединились к поздравлениям, а некоторые подписчики отметили, что рассказ
звезды заставил их прослезиться. "До
мурашек!!Здоровья маме. Слава Богу!", "Какие хорошие и правильные слова,
до слез...Вы молодец, а маме долгих лет!", "Дай Бог здоровья вашей
мамочке. Долгая лета!", "Дорогая Нина Павловна!Дай вам Бог долгих лет!",
"Спасибо за такие красивые слова! Эти слова можно отнести к очень многим мамам!
Спасибо!", – писали фолловеры в комментариях.