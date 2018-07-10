Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. В трогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.

Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. Втрогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.В своем Instagram артист опубликовал фотографию, на которойон запечатлен вместе с мамой Ниной Павловной и младшей сестрой Еленой. "Если бы меня попросили охарактеризовать однимсловом этого человека, я бы сказал – "хулиганка"!!! Вот уж по-истинене унывающий и оптимистично смотрящая вперед, вечно совершающая поступки, состороны кажущиеся абсурдными! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал артист.Андрей поведал подписчикам, что родительница с детства училаего быть стойким, волевым и самостоятельным. "Спасибо родная, что этот"стержень" авантюрности, "хулиганства", здорового риска,были привиты тобой", – продолжил Мерзликин."Мама перенесла операцию после диагноза – онкология4-стадии. Был шок. Мы были не готовы к такому испытанию...", – вспоминаетАндрей. Артист отметил, что после тяжелой борьбы с недугом родительница нетолько смогла вернуться к работе, врачи даже сняли с женщины группуинвалидности.Пользователей Сети очень растрогал пост артиста. Интернет-обывателиприсоединились к поздравлениям, а некоторые подписчики отметили, что рассказзвезды заставил их прослезиться. "Домурашек!!Здоровья маме. Слава Богу!", "Какие хорошие и правильные слова,до слез...Вы молодец, а маме долгих лет!", "Дай Бог здоровья вашеймамочке. Долгая лета!", "Дорогая Нина Павловна!Дай вам Бог долгих лет!","Спасибо за такие красивые слова! Эти слова можно отнести к очень многим мамам!Спасибо!", – писали фолловеры в комментариях.