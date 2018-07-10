37-летний член правления ВТБ Владимир Верхошинский с 1 августа 2018 года возглавит Альфа банк. Он сменил исполняющего обязанности главного управляющего директора Альфа-банка Алексея Чухлова.

37-летний член правления ВТБ Владимир Верхошинский с 1 августа 2018 года возглавит "Альфа банк". Он сменил исполняющего обязанности главного управляющего директора "Альфа-банка" Алексея Чухлова.С 2013 года Владимир Верхошинский выступает защитником телезрителей в игре "Что? Где? Когда?", напоминает ТАСС, Верхошинский женат, у него растут двое детей.Верхошинский уже работал в Банке ВТБ. В августе 2009 года он стал начальником управления корпоративного развития и стратегии банка. А затем стал вице-президентом – начальником управления корпоративного развития и стратегии Банка ВТБ. С декабря 2012 года Владимир Верхошинский стал по совместительству вице-президентом Банка Москвы. С сентября 2015 года Верхошинский — заместитель президента – председатель правления банка. При этом он продолжил заниматься розничным направлением, включая работу с физическими лицами и малым бизнесом. В 2015 году ВТБ присоединил к себе "ВТБ 24" и "Банк Москвы".Владимир Вячеславович Верхошинский окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Затем США по программе "магистр бизнес-администрирования" (MBA) прошел курс в Университете Леланд Стенфорд Джуниор в США. Работал в Ситибанке, инвестиционном фонде VR Capital, а также консалтинговой компании McKinsey. С июля 2008 по апрель 2009 года занимал должность финансового аналитика представительства кипрской компании "ВРГ Инвестментс Лимитед".