Лондонский "Арсенал" объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Уругвая и итальянской "Сампдории" Лукасом Торрейрой. Детали заключенного сторонами соглашения не разглашаются.Известно, что уругваец будет выступать в стане "канониров" под 11 номером, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Арсенала". Кроме того, по сообщениям британских СМИ трансфер Торрейры обошелся лондонскому клубу в 30 миллионов евро. Он присоединится к своей новой команде в начале августа.We're excited to have you with us, @LTorreira34