За два дня до официального старта Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске Николай Басков показал на сцене Летнего амфитеатра программу Игра, которой уже рукоплескала Москва. А перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

За два дня до официального старта Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Николай Басков показал на сцене Летнего амфитеатра программу "Игра", которой уже рукоплескала Москва. А перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Dni.Ru.Осенью прошлого года стало известно что Басков и Лопырева планируют пышную церемонию бракосочетания, которая должна была состоятся а 5 октября в столице Чечни Грозном. Свидетелем на торжестве должен был стать глава Чеченской Республики Разман Кадыров, а свидетельницей – Валерия.Но потом Басков в"Прямом эфире" у Андрея Малахова вдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, а поэтому веселиться в день памяти негоже."Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем", – сообщил Басков.Его избранница Виктория Лопырева была более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме". А когда чемпионат стартовал, Вика сообщила, что свадьба состоится лишь в том случае, если российская сборная выиграет его.Наша сборная ЧМ покинула, как известно, и Басков теперь, кажется, может с облегчение вздохнуть.Напомним, у него было несколько громких романов. Первой женой артиста была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с обладательницей титула "мисс Вселенная" Оксаной Федоровой и с моделью Софи Кальчевой. И попадал на журнальные обложки то с рассказом о счастье с очередной красавицей, то со слезами об очередном же расставании.