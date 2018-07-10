Могли попасть серьезно, - грузовик потерял управление и врезался в разделительное ограждение в считанных метрах от легковушки, водитель которой как раз собирался его обогнать. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В сети размещены кадры дорожного инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 8 июля, на трассе в Чувашии.Водитель автомобиля, из которого велась съемка, приготовился к обгону бензовоза, ехавшего прямо перед ним.В тот момент, когда он начал перестраиваться в левый ряд, у грузовика лопнуло колесо и многотонная машина на время потеряла управление и врезалась в разделительное ограждение в считанных метрах от автора видео."Могли попасть серьезно", — констатировал находившийся за рулем легковушки мужчина, которому удалось сохранить самообладание в экстремальной ситуации.В результате произошедшего никто не пострадал.